Índice de preços do PCE sobe 0,3% no 2º trimestre nos EUA

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos avançou 0,3% no segundo trimestre, na taxa anualizada. O núcleo do índice, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,9% no segundo trimestre.

O PCE havia registrado alta de 2,4% no primeiro trimestre e o núcleo dele havia subido 2,0%. Houve, portanto, uma desaceleração considerável dos números.

O PCE é a medida preferida de inflação do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). A meta de inflação da instituição é de 2%.

Veja Também

Comentários