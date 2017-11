Índice de preços do PCE sobe 0,1% em outubro ante setembro nos EUA

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), subiu 0,1% em outubro ante setembro e teve avanço de 1,6% na comparação anual, de acordo com o Departamento do Comércio. O núcleo do PCE, por sua vez, teve alta de 0,2% em outubro ante o mês anterior, como previsto pelos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, e subiu 1,4% na comparação anual.

A inflação continua, portanto, ainda distante da meta de 2% do BC dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.