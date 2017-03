Índice de preços do PCE nos EUA sobe à taxa anualizada de 2,0% no 4º trimestre

O índice de preços dos gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) nos EUA avançou à taxa anualizada de 2,0% no quarto trimestre, de acordo com a terceira e última estimativa publicada hoje pelo Departamento do Comércio.

O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como o de alimentos e energia, subiu 1,3% no período, também em base anualizada.

Ambos os resultados aceleraram em relação à segunda estimativa, quando o PCE teve alta de 1,9% e o núcleo do PCE aumentou 1,2%.

O PCE é a medida preferida de inflação do Federal Reserve, o banco central norte-americano. Fonte: Dow Jones Newswires.

