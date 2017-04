Índice de preços do comércio na internet sobe 1,05% em março, diz Ibevar

O índice que mede a variação dos preços no comércio eletrônico registrou elevação de 1,05% em março após cair 2,49% em fevereiro, informaram o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) e o Programa de Administração de Varejo (Provar) nesta segunda-feira, 24. No acumulado em 12 meses até março, contudo, o índice teve deflação de 0,79%, e, no ano até o mês passado, de 0,35%.

Das dez categorias analisadas no comércio eletrônico, cinco registraram alta de preços em março: Brinquedos (2,43%), Eletrodomésticos (1,34%), Informática (4,68%), Livros (1,01%) e Medicamentos (5,51%). Por outro lado, apresentaram deflação no mês passado os segmentos de CDs e DVDs (-5,13%), Cine e Fotos (-4,34%), Eletroeletrônicos (-0,13%) e Perfumes e Cosméticos (-0,59%).

