Índice de Preços ao Consumidor sobe 0,10% em agosto, em São Paulo

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), na cidade de São Paulo, teve elevação de 0,10% em agosto ante junho quando chegou a -0,01%. No acumulado do ano, ele acumula 1,07% e, nos últimos 12 meses, 2,09%.

A elevação foi puxada pelo grupo Transportes, que teve aumento de 1,58% em agosto. Em junho, ficou em 0,17%, seguido por Habitação, com elevação de 0,72% ante queda de -0,20% em maio.

No sentido contrário, aparecem o grupo Alimentação com recuo de -1,33% ante julho, quando a taxa já registrava recuo de -0,26%, e Despesas Pessoais, com queda de -0,52% ante 0,03% de julho.

