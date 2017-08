Índice de Preços ao Consumidor Semanal sobe 0,38% em julho, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu 0,38% em julho após ter retração de 0,32% em junho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 1º. O resultado superou o intervalo de expectativas da pesquisa do Projeções Broadcast, que previa alta de 0,18% a 0,30%. No acumulado em 12 meses, o indicador acelerou levemente ao passar de 3,44% em junho para 3,45% em igual período concluído em julho. No ano, a taxa acumulada é de 2,19%.

Em relação à terceira quadrissemana de julho, o IPC-S também ficou mais pressionado ao sair de alta de 0,09% para avanço de 0,38% na última leitura do mês. Das oito classes de despesas analisadas, seis registraram acréscimo em suas taxas de variação de preços na passagem da terceira para a quarta leitura de julho: Habitação (0,58% para 1,15%), Transportes (-0,47% para 0,40%), Comunicação (0,34% para 0,58%), Alimentação (-0,27% para -0,22%), Vestuário (-0,14% para -0,08%) e Despesas Diversas (0,12% para 0,18%).

Em contrapartida, outros dois grupos registraram desaceleração entre a terceira e a última quadrissemana de julho: Educação, Leitura e Recreação (0,49% para 0,19%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,34% para 0,32%).

