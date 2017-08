Índice de Preços ao Consumidor cai em 6 das 7 capitais pesquisadas pela FGV

Vitória (ES) - Supermercados lotados com filas nos caixas e na entrada funcionam com horário reduzido (Tânia Rêgo/Agência Brasil) / Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) recuou em seis das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) entre a primeira e a segunda semanas de agosto. A maior ocorreu em Salvador - 0,12 ponto percentual - ao passar de 0,53% na primeira semana para 0,41% na segunda semana do mês.

Também houve recuos em Recife (-0,08 ponto percentual, indo de 0,19% para 0,11%), Rio de Janeiro (-0,04 ponto percentual: 0,34% para 0,30%), São Paulo (-0,04 ponto percentual: de 0,48% para 0,44%), Belo Horizonte (-0,02% ponto percentual: de 0,41% para 0,39%) e Brasília (-0,01 ponto percentual: de 0,45% para 0,44%).

Porto Alegre foi a única cidade que teve aumento na taxa de inflação no período - de 0,15 ponto percentual - ao subir de 0,37% na primeira semana de agosto para 0,52% na segunda semana do mês. A média nacional do IPC-S caiu 0,01 ponto percentual e ficou em 0,40% na segunda semana.

