Índice de preço das exportações teve alta de 10,1% em 2017, mostra MDIC

Os preços subiram mais que a quantidade de produtos exportados pelo Brasil no ano passado. Dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) indicam que o índice de preço das mercadorias exportadas subiu 10,1% em 2017 na comparação com o ano anterior. Já o volume embarcado (quantum) teve alta de 7,6% na mesma comparação.

Por outro lado, nas importações houve tendência contrária: volumes cresceram mais que os preços. Enquanto o índice da quantidade de importações aumentou 6,5% no ano passado na comparação com 2016, o preço desses itens subiu 3,8%.