Índice de endividamento dos campo-grandenses tem queda de quase 5% em setembro

A PEIC (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), realizada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), mostra que o campo-grandense está menos endividado. O percentual do mês de setembro apresentou redução de quase 5%, saindo de 57,9% em agosto, para 53%. São quase 15 mil endividados a menos na Capital.

No comparativo anual a redução é ainda maior, mais de 6%. Em setembro de 2016 o percentual de endividados era de 59,2% (177.773), contra os 53% deste mês (161.083), quase 17 mil a menos.

“Mesmo em um período de cautela, a economia dá indícios de recuperação e isso anima o consumidor. A retomada do emprego e renda favorece essa redução do endividamento e da inadimplência e vem em um momento importante para o comércio, que aposta nas festividades de fim de ano para recuperar o ano difícil”, afirma o presidente do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS (IPF-MS), Edison Araújo.

Em relação à principal fonte de endividamento, o cartão de crédito continua sendo o maior vilão, citado por 63,1% das pessoas, seguido dos carnês (25%) e financiamento de carro (13%). A pesquisa aponta ainda que 51,2% dos endividados estão comprometidos com a dívida em mais de um ano e que 54,1% comprometem de 11% a 50% da renda.

O percentual de endividados com contas em atraso também reduziu, de 34,9% em agosto, para 29,7% em setembro. O número de quem não terá condições de pagar as contas também é menor, de 17,6% para 16,8%.

