Índice de custo de emprego nos EUA sobe 0,5% no 4º tri ante o 3º; previsão +0,6%

O índice de custo do emprego (ECI, na sigla em inglês) nos EUA, uma ampla medida dos salários e benefícios dos trabalhadores, cresceu 0,5% em taxa sazonalmente ajustada no quarto trimestre de 2016, na comparação com o anterior. O resultado veio abaixo do esperado pelos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que previam alta de 0,6%.

Na comparação anual, o índice de custo do emprego subiu 2,2% no quarto trimestre.

Os pagamentos e salários, que refletem mais de dois terços dos custos de compensação, aumentaram 0,5% no quarto trimestre. Os benefícios avançaram 0,4%.

O Federal Reserve, o banco central norte-americano, monitora os custos trabalhistas para determinar a força do mercado de trabalho e se a inflação está inclinada a subir ou cair. Custos trabalhistas mais altos sugerem um aperto no mercado de trabalho que pode gerar inflação, enquanto custos mais baixos sugerem fraqueza econômica. Fonte: Dow Jones Newswires.

