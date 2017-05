Índice de Confiança do Empresário Industrial sobe 0,6 ponto em maio, diz CNI

Depois de cair 0,9 ponto em abril, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) subiu 0,6 ponto em maio, de acordo com documento divulgado nesta sexta-feira, 19, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A pesquisa com o empresariado foi feita entre os dias 2 e 12 deste mês, antes, portanto, da divulgação da delação dos donos do Grupo JBS.

Na comparação com maio do ano passado, o desempenho deste mês mostrou uma melhora de 12,5 pontos na confiança industrial. Ainda assim, o Icei ficou em 53,7 pontos, pouco abaixo da média histórica de 54 pontos no indicador. Valores acima de 50 pontos indicam otimismo e resultados abaixo desse patamar indicam pessimismo dos executivos.

"Os empresários industriais estão certamente mais confiantes com relação ao ano passado, mas, para uma recuperação do investimento suficiente para impulsionar a economia ainda é necessário um crescimento mais significativo do Icei", comentou a CNI no documento.

Decompondo o Icei em suas variáveis, os resultados de maio mostram que os empresários estavam mais otimistas para os próximos seis meses em relação às suas firmas (59,3 pontos) do que em relação à economia brasileira em geral (53,8 pontos).

Já sobre as condições atuais tanto das empresas como da economia do País, os resultados ainda se mantinham no campo da falta de confiança (47 pontos e 45 pontos, respectivamente).

