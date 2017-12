Índice de condições empresariais de NY, do ISM, sobe a 58,1 em novembro

O índice de condições empresariais da região de Nova York subiu para 58,1 em novembro, de 51,6 em outubro, segundo a distrital local do Instituto para Gestão de Oferta (ISM, na sigla em inglês). É o maior nível para o índice desde agosto de 2015. A leitura acima de 50 indica que o ritmo de atividade em novembro foi mais forte do que no mês anterior. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)