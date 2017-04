Índice Bovespa sobe 0,58% em pregão de recuperação

O mercado de ações teve um pregão de recuperação nesta sexta-feira, 7, apesar de a cautela com o cenário político e fiscal ter continuado presente nos negócios. O Índice Bovespa alternou altas e baixas ao longo de todo o dia e fechou aos 64.593,10 pontos, com ganho de 0,58%. Com esse resultado, reduziu as perdas acumuladas na semana para 0,60%. O volume de negócios somou R$ 6,7 bilhões.

O Placar da Previdência, que começou a ser publicado na quarta-feira pelo Grupo Estado, e o recuo do governo em cinco pontos da proposta de reforma que tramita na Câmara, ontem, foram eventos de grande influência nos negócios. Somente nesses dois dias, o Ibovespa perdeu 2,35%. Nesta sexta, o noticiário político escasso favoreceu uma recuperação de preços, que acabou sendo contida à tarde, pela notícia da revisão da meta de déficit primário para 2018 - que passou de R$ 79 bilhões para R$ 129 bilhões.

A bolsa iniciou o dia em queda, com os mercados atentos ao noticiário em torno dos bombardeios dos Estados Unidos contra a Síria. A abertura positiva das bolsas de Nova York e a alta dos preços do petróleo, no entanto, levaram as ações para o terreno positivo. O Ibovespa alcançou alta máxima de 1,52% no início da tarde, apoiado principalmente em ações de commodities e bancos.

Essas "blue chips" foram justamente as que conduziram as perdas nos últimos dias, em meio à deterioração do humor dos investidores com o cenário doméstico. Depois das 15h, quando os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Nogueira, anunciaram a revisão da meta, o índice perdeu fôlego e voltou a tocar, temporariamente, o terreno negativo.

Os papéis da Vale estiveram entre os que mais se movimentaram, em um dia em que o minério de ferro despencou 6,8% no mercado à vista chinês. Após alternar altas e baixas, Vale ON e PNA terminaram o dia com ganhos de 0,83% e 0,99%, respectivamente. No acumulado da semana, tiveram perdas de 2,15% e 2,27%. As ações da Petrobras, por sua vez, foram positivamente influenciadas pela alta dos contratos futuros do petróleo, que atingiram o maior patamar em um mês. A alta foi reflexo do ataque aéreo na Síria, mas foi limitada pela expectativa de que os riscos para a produção do Oriente Médio não são tão grandes. Petrobras ON e PN subiram 0,59% e 1,17%.

