Índice Bovespa recua 0,27% com influência externa

O mercado externo foi fator determinante do rumo dos negócios com ações no Brasil nesta terça-feira, 18. Se ontem os mercados externos contribuíram para uma alta de 2,40% do Índice Bovespa, hoje levaram o indicador a uma baixa de 0,27%, aos 64.158,84 pontos. A desvalorização das principais commodities e a queda das bolsas na Europa e nos Estados Unidos tiveram influência direta sobre os negócios por aqui, enquanto investidores monitoraram o noticiário doméstico em torno da reforma da Previdência. O volume de negócios com ações na B3 totalizou R$ 7,49 bilhões.

A queda de 4,6% do minério de ferro no mercado à vista chinês derrubou as ações da Vale, que ontem já haviam mostrado fraqueza. Também derrubou os papéis do setor de siderurgia que, ao contrário da Vale, haviam sido destaque de alta no pregão anterior. Ao final do dia, Vale ON e PNA perderam 2,99% e 3,86%, respectivamente. Usiminas PNA, maior alta do Ibovespa na véspera, desta vez caiu 0,75%.

A desvalorização dos preços do petróleo também foi influência negativa no pregão brasileiro e afetou as ações da Petrobras, que caíram 1,30% (ON) e 1,26% (PN). O setor financeiro, que liderou as altas do Ibovespa na segunda-feira, hoje teve desempenho misto. Itaú Unibanco PN caiu 0,36% e Banco do Brasil ON subiu 0,97%. Já as units do Santander subiram 3,37%, depois que o Credit Suisse elevou a recomendação para o papel.

O cenário político doméstico continuou como a principal incerteza do cenário, principalmente no que diz respeito à reforma da Previdência. O parecer do relator da reforma, deputado Arthur Maia (PPS-BA), que deveria ter sido lido hoje, foi adiado para amanhã. Boa parte do seu teor, no entanto, já foi antecipado.

A redução da idade mínima de aposentadoria das mulheres de 65 anos para 62 anos na proposta de reforma levou a adaptações na regra de transição elaborada por Arthur Oliveira Maia. Agora, a idade mínima de transição começa em 53 anos para mulheres e 55 anos para homens, de acordo com a apresentação que foi feita aos parlamentes em café da manhã com o presidente Michel Temer no Palácio do Alvorada.

Veja Também

Comentários