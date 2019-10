Índice alemão Ifo de sentimento das empresas se estabiliza em outubro

O índice de sentimento das empresas da Alemanha ficou em 94,6 pontos em outubro, permanecendo no mesmo nível de setembro, segundo pesquisa divulgada hoje pelo instituto alemão Ifo. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam baixa marginal do indicador a 94,5 pontos neste mês.

O chamado subíndice de expectativas econômicas do Ifo avançou de 90,9 pontos em setembro para 91,5 pontos em outubro, mas o subíndice de condições atuais recuou de 98,6 para 97,8 pontos no mesmo período.

Para o Ifo, o levantamento sugere que a "economia alemã está se estabilizando".

A pesquisa mensal do Ifo envolve cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.