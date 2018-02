Indicadores da FGV apontam na direção da continuidade da recuperação econômica

Das oito séries componentes do Iace, sete contribuíram com o crescimento, com destaque para o Ibovespa, que registrou alta de 11,1% no mês, informam o Ibre/FGV e o Conference Board - Foto: Thinkstock

O Indicador Antecedente Composto da Economia (Iace) para o Brasil teve alta de 1,3% em janeiro ante dezembro, para 116,5 pontos, mostra relatório divulgado nesta terça-feira, 20, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) e o Conference Board.

A pesquisa também aponta que o Indicador Coincidente Composto da Economia (Icce) do Brasil, que mede as condições econômicas atuais, teve crescimento de 0,2% na mesma comparação, para 102,8 pontos.

"O resultado do Icce em janeiro contribui para caracterizar a consolidação do cenário de retomada do nível de atividades na economia brasileira", afirmou o pesquisador do Ibre, Paulo Picchetti. "Apesar das incertezas ainda existentes em relação ao quadro fiscal, o Iace, através de seus componentes de expectativas, aponta na direção da continuidade desta recuperação", avalia Picchetti.

Das oito séries componentes do Iace, sete contribuíram com o crescimento, com destaque para o Ibovespa, que registrou alta de 11,1% no mês, informam o Ibre/FGV e o Conference Board.