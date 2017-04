Indicadores antecedentes da OCDE apontam leve crescimento para região

Os indicadores antecedentes, que antecipam os pontos de inflexão da atividade e a tendência dos próximos seis a nove meses, apontaram para um leve crescimento nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como um todo.

O dado prevê uma dinâmica de crescimento estável na área do euro, França e Japão. Por outro lado, o crescimento deverá ganhar impulso nos Estados Unidos, Canadá e Alemanha.

No Reino Unido, o indicador continua a apontar sinais de crescimento ganhando impulso, embora a incerteza relacionada com o Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia) permaneça.

Entre as principais economias emergentes, a avaliação foi melhor em relação à China, Brasil e Rússia, que apontaram para retomada do crescimento, enquanto a Índia mostrou desaceleração.

Para os 34 países que compõem a OCDE mais seis nações que não integram a entidade, os indicadores antecedentes passaram de 100,00 para 100,1 entre janeiro e fevereiro. Nos Estados Unidos, esse número saiu de 99,7 para 99,8. No Canadá, o avanço foi de 100,5 para 100,7 no mês.

Entre os grandes países acompanhados pela OCDE, o Brasil passou de 101,7 para 102,0 em fevereiro, enquanto a China passou de 99,4 para 99,6 e a Rússia, de 100,1 para 101,3. A Índia desacelerou de 99,6 para 99,4.

Veja Também

Comentários