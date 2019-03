Indicador sobre tendências do mercado de trabalho recua em fevereiro

O Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp), da Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 1,8 ponto de janeiro para fevereiro e chegou a 99,3 pontos, em uma escala de zero a 200. A queda veio depois de o indicador subir 10,3 pontos nos três meses anteriores. O Iaemp busca antecipar tendências futuras do mercado de trabalho, com base na opinião de consumidores e empresários da indústria e dos serviços.

Segundo o economista Rodolpho Tobler, a queda em fevereiro não parece significar uma reversão da tendência de alta que vinha ocorrendo nos meses anteriores. O resultado sugere apenas que a recuperação do mercado de trabalho continuará ocorrendo de forma lenta e gradual.

Outro índice de mercado de trabalho, o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD), no entanto, apresentou melhora de janeiro para fevereiro. Calculado com base na opinião de consumidores sobre o desemprego atual, o indicador recuou 2,4 pontos em fevereiro, para 92,1 pontos, em uma escala de zero a 200 (em que quanto menor a pontuação, melhor o resultado).

Com isso, a queda fica acumulada em 8,1 pontos nos últimos quatro meses. De acordo com Tobler, embora ainda se encontre em patamar elevado, a queda no indicador sinaliza evolução favorável da taxa de desemprego neste início de ano.