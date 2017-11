Indicador de vendas da Mastercard registra alta de 3,3% no varejo em setembro

As vendas no varejo brasileiro (excluídas as de automóveis e materiais de construção) aumentaram 3,3% em setembro na comparação com igual mês de 2016, segundo o indicador SpendingPulse, da Mastercard. Esse foi o quinto crescimento consecutivo nesta base de comparação, destaca a empresa. No terceiro trimestre, a média de expansão foi de 3,2%, que, por sua vez, é superior à alta de 1,1% verificada de abril a junho.

O economista-chefe da Mastercard Advisors no Brasil, César Fukushima, afirma que foi possível perceber que a perspectiva de queda da taxa de desemprego e a ligeira melhora no crescimento salarial impactou positivamente as vendas do varejo, com um gradativo aumento na concessão de crédito. "Por mais que haja algumas incertezas do ambiente econômico atual, ainda mantemos a perspectiva de melhora gradativa no comércio varejista nos próximos meses", estima Fukushima.

Entre os setores, supermercados, artigos farmacêuticos e móveis e eletrodomésticos mantiveram avanço acima do indicador total, enquanto artigos de uso pessoal e doméstico, vestuário e combustíveis tiveram desempenho inferior à média.

No e-commerce, que mostrou aumento de 17,9% em setembro, os setores de móveis e vestuário se destacaram com crescimento superior à média deste canal de distribuição. Já os setores de hobby & livraria, eletrônicos e artigos farmacêuticos permaneceram abaixo da média do canal.

Em relação ao desempenho das regiões brasileiras, o maior avanço foi no Norte (4,7%), seguido do Sul (4,5%) e do Sudeste (3,4%). No Nordeste (3%) e no Centro-Oeste (0,8%), as vendas ficaram abaixo da média de desempenho do País em setembro ante igual mês de 2016.