Indicador de Custo de Crédito fica estável em 21,8% em outubro, mostra BC

O Indicador de Custo do Crédito (ICC) permaneceu em 21,8% ao ano em outubro, informou nesta sexta-feira, 24, o Banco Central. Houve ligeira alta de 0,1 ponto no caso de pessoas físicas, para 27,6% ao ano, e recuo de 0,1 ponto no caso de empresas, para 15,5%.

O ICC é o mais recente indicador de crédito do Banco Central, que passou a ser publicado na Nota de Política Monetária e Operações de Crédito da instituição.

O porcentual do indicador reflete o volume de juros pagos, em reais, por consumidores e empresas no mês, considerando todo o estoque de operações, dividido pelo próprio estoque.

Na prática, é um indicador que reflete a taxa de juros média efetivamente paga pelo brasileiro nas operações de crédito contratadas no passado e ainda em andamento.