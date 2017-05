Indicador de atividade econômica cresce 0,9% no 1º trimestre, diz Serasa

A economia voltou a crescer no primeiro trimestre, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade Econômica. A alta registrada no período foi de 0,9% em relação ao último trimestre de 2016, com ajuste sazonal. O dado, segundo a instituição, caracteriza o fim da recessão econômica que se estendeu por dois anos, desde o início de 2015.

Em março, porém, o PIB Mensal da Serasa teve queda de 0,3%.

"A retomada da confiança, a melhora na condução da política econômica, os recuos da inflação e da taxa de juros, aliados aos bons resultados da agropecuária e das exportações, contribuíram positivamente para tirar o País da recessão", diz a Serasa em nota.

Sob a ótica da oferta, a agropecuária foi o principal responsável pela retomada econômica no primeiro trimestre. Segundo a instituição, o setor apresentou crescimento de 10,8% em relação ao último trimestre do ano passado, enquanto o PIB de serviços registrou alta de 0,3%. O setor industrial, por sua vez, teve queda de 1,1% no período de janeiro a março.

Do lado da demanda, quase todos os componentes tiveram expansão em relação ao último trimestre do ano passado. As exportações subiram 11,2%, os investimentos cresceram 1,3% e o consumo das famílias 0,3%.

Em contrapartida, os gastos do governo recuaram 0,6%. Já as importações, que entram com sinal negativo no PIB, avançaram 5,3% no primeiro trimestre de 2017.

