Indicador de atividade da indústria de SP cresce 0,5% em fevereiro, diz Fiesp

O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista cresceu 0,5% em fevereiro ante janeiro, em cálculo com ajuste sazonal divulgado nesta quinta-feira, 28, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), responsável pelo índice.

Na série sem ajuste, o indicador teve expansão de 6,3% em relação a janeiro e de 4,3% sobre fevereiro de 2018. A Fiesp pondera que, na comparação anual, é preciso levar em consideração que o Carnaval do ano passado ocorreu em fevereiro, enquanto o deste ano foi em março.

"Um maior crescimento da atividade industrial paulista só deverá ocorrer com a aprovação da reforma da Previdência e também com ações paralelas que incentivem a criação de novos empregos, como, por exemplo, nos setores de infraestrutura, agronegócio e óleo e gás", cobra em nota José Ricardo Roriz, segundo vice-presidente da Fiesp.

A principal influência para o resultado do INA em fevereiro com ajuste sazonal é atribuída pela Fiesp à variável total de vendas reais, que subiram 4,5%.

A pesquisa Sensor de março, que tenta antecipar o resultado do mês, marcou 50 pontos, ante os 49,7 pontos de fevereiro, no cálculo com ajuste sazonal, indicando estabilidade da atividade industrial paulista no terceiro mês do ano - somente leituras acima de 50 pontos sugerem expansão.