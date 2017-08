Indicador Antecedente Composto sobe 0,5% em julho, dizem FGV e Conference Board

O Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE) para o Brasil subiu 0,5% em julho ante junho, para 106,7 pontos, divulgaram nesta quarta-feira, 16, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) e o Conference Board. De janeiro a julho deste ano, esse indicador acumula alta de 1,5%.

Na mesma direção, o indicador Coincidente Composto da Economia (ICCE) que mensura as condições econômicas atuais, subiu 0,3% no mesmo período, para 99,0 pontos. No acumulado do ano, o avanço é de 0,8%.

O Indicador Antecedente Composto da Economia agrega oito componentes econômicos que medem a atividade econômica no Brasil. Segundo as instituições, a agregação dos indicadores individuais em um índice composto filtra os chamados "ruídos", colaborando para que a tendência econômica efetiva seja encontrada.

