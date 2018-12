Índia supera China como imã de investimento externo em empresas

A Índia teve em 2018 o ano mais movimentado de sua história na área de fusões e aquisições de empresas, atraindo mais compradores estrangeiros do que a China, segundo matéria do Wall Street Journal.

No total, as operações de fusão e aquisição que tiveram empresas indianas como alvo somaram US$ 93,7 bilhões este ano, alta de 52% em relação a 2017 e melhor resultado desde que a grande economia que mais cresce no mundo começou a abrir seus mercados, na década de 1990, de acordo com registros da Dealogic.

O valor de compras externas na Índia superou o da China. Investidores estrangeiros gastaram US$ 39,5 bilhões na Índia em 2018, ante US$ 32,8 bilhões na China, cujo crescimento desacelera em meio à disputa comercial com os Estados Unidos. Fonte: Dow Jones Newswires.