Índia seguirá como grande economia que mais cresce no mundo, diz banco

A economia indiana reagirá após sofrer o impacto da falta de moeda em circulação e crescerá 7,4% no ano fiscal iniciado em 1º de abril, o que ajudará a manter o país à frente da China como a grande economia que mais cresce, disse o Banco de Desenvolvimento Asiático.

"Um prolongado compromisso com reformas - especialmente no setor bancário - ajudará a Índia a manter seu status como a grande economia que mais cresce no mundo", afirmou o banco em sua perspectiva econômica para a Ásia. O aumento do consumo conforme mais novas cédulas de dinheiro entram em circulação e aumentos de salário planejados para os funcionários públicos ajudarão a impulsionar o crescimento, segundo a instituição.

No próximo ano fiscal, o crescimento da Índia deve acelerar para 7,6%, enquanto o da China, por outro lado, deve ficar em 6,5% em 2017 e em 6,2% em 2018. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários