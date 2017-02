Incentivar atração de visitantes é meta discutida em evento de turismo em Brasília

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Nelson Cintra, participou nesta quinta-feira (09) em Brasília, da 90ª Reunião Ordinária do Fornatur (Fórum Nacional de Dirigentes e Secretários Estaduais de Turismo), colegiado formado pelos secretários estaduais de Turismo e presidentes de órgãos estaduais de Turismo. Dentre as pautas estava a participação do Brasil (Espaço Embratur) nas feiras internacionais.

O ministro do turismo, Marx Beltrão, também participou do encontro. Ele reforçou a necessidade de mais recursos para a promoção internacional e afirmou que a reformulação do modelo de atuação da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), em estudo pelo Governo Federal, pode ajudar neste sentido, permitindo uma melhor divulgação dos atrativo de estados e municípios no exterior.

Marx Beltrão adiantou ações previstas em um pacote de medidas elaborado pelo MTur com o objetivo de alavancar o setor e defendeu união de esforços a fim de consolidar a importância do turismo. “Precisamos fazer com que todos os entes federados entendam que o turismo tem que ser tratado como prioridade. Se isso ocorrer, podemos ser um dos grandes propulsores da geração de empregos no país”, declarou.

Para o diretor-presidente da Fundtur, Nelson Cintra, o Turismo é um importante instrumento para o desenvolvimento da economia e sociedade, enquanto atividade geradora de emprego e renda. “O potencial do turismo para o desenvolvimento sustentável foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um dos principais setores de geração de emprego do mundo. O turismo é uma importante ferramenta de inserção social com grande potencial na geração de emprego e renda”, destacou.

Durante o encontro, representantes da Embratur detalharam o novo portal Visit Brazil. O site, disponível em português, inglês e espanhol, busca incrementar a atração de visitantes ao país a partir da diversificação da oferta de atrativos nacionais, com foco nas possíveis experiências dos turistas.

Diretores da Embratur também detalharam o projeto Brasil Junino, cujo objetivo é aumentar a visibilidade dessas festas no exterior e despertar o interesse do turista internacional. Estão previstas, neste ano, apresentações culturais na Europa de sete estados que se destacam no segmento, associadas à gastronomia típica.

Parceria com a SPU (Secretaria do Patrimônio da União)- Os participantes da reunião acompanharam ainda uma apresentação do secretário-adjunto da Secretaria de Patrimônio da União, Reinaldo Redorat. Ele explicou a proposta de melhorar o aproveitamento de áreas sob responsabilidade da SPU, otimizando o uso turístico da faixa litorânea, lagoas, rios federais, ilhas fluviais, cavernas e sítios arqueológicos.

O assunto, já discutido anteriormente com o ministro Marx Beltrão, deve ser tratado em uma portaria interministerial, para garantir a gestão compartilhada de terrenos da União. O trabalho conjunto permitirá que os locais sejam considerados de interesse turístico, abrigando espaços como marinas, hotéis e resorts.

Pela portaria, o Ministério do Turismo passaria a ser o órgão gestor dessas áreas em parceria com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e uma das atribuições seria proporcionar meios e condições para viabilizar empreendimentos turísticos.

Veja Também

Comentários