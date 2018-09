INCC-M sobe 0,17% em setembro após 0,30% em agosto, revela FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) subiu 0,17% em setembro, mostrando desaceleração ante a alta de 0,30% registrada em agosto, divulgou nesta terça-feira, 25, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O grupo Materiais, Equipamentos e Serviços apresentou alta de 0,38%, após marcar 0,65% no oitavo mês deste ano. Já o índice referente à Mão de Obra não registrou variação pelo segundo mês consecutivo.

Das sete capitais analisadas, quatro registraram desaceleração em suas taxas de variação em setembro ante agosto: Brasília (de 0,15% para 0,13%), Belo Horizonte (de 0,51% para 0,29%), Porto Alegre (de 0,43% para 0,22%) e São Paulo ( de 0,28% para 0,10%).

Em contrapartida, houve aceleração em Salvador (de 0,21% para 0,23%), Recife ( de 0,30% para 0,35%) e Rio de Janeiro (de 0,20% para 0,22%),

O INCC-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.