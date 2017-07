INCC-M fica em 0,22% em julho ante 1,36% em junho, aponta FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado (INCC-M) desacelerou entre junho e julho, saindo de alta de 1,36% para elevação de 0,22%, conforme informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 26. O indicador que mede a variação em Materiais, Equipamentos e Serviços subiu ligeiramente para 0,03% em julho, de 0,02% no mês anterior. Já o índice relativo à Mão de Obra teve arrefecimento de 2,48% no sexto mês do ano para 0,37% neste mês.

Das sete capitais analisadas, quatro registraram desaceleração no período: Salvador (2,65% para 0,02%), Brasília (1,67% para 0,37%), Recife (0,06% para -0,06%) e São Paulo (2,14% para 0,02%). Em contrapartida, apresentaram acréscimo nas taxas de variação Belo Horizonte (-0,05% para 0,00%), Rio de Janeiro (-0,16% para 0,53%) e Porto Alegre (0,27% para 1,12%).

