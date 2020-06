INCC-M acelera a 0,32% em junho após 0,21% em maio, revela FGV

Entre as capitais, cinco das sete analisadas registraram acréscimo em suas taxas no INCC-M de junho. - ( Foto: Divulgação/ Internet)

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou a 0,32% em junho após 0,21% em maio, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (25). O avanço foi motivado pelo índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços, que variou de 0,45% para 0,68% entre os dois meses. O indicador referente à Mão de Obra, por sua vez, mostrou estabilidade pelo terceiro mês consecutivo.

No grupo Materiais, Equipamentos e Serviços, os dois componentes aceleraram. A taxa correspondente a Materiais e Equipamentos subiu 0,81% contra 0,56% no mês anterior, com a principal influência de materiais para instalação, cuja taxa passou de 0,89% para 2,29%. Já a parte de Serviços passou de 0,02% em maio para 0,19% em junho, com destaque para taxa do item aluguel de máquinas e equipamentos, que variou de 0,20% para 0,61%.

Entre as capitais, cinco das sete analisadas registraram acréscimo em suas taxas no INCC-M de junho. São elas: Brasília (-0,04% para 0,40%), Belo Horizonte (0,02% para 0,30%), Recife (0,19% para 0,40%) e Rio de Janeiro (0,18% para 0,31%) e São Paulo (0,26% para 0,30%). Por outro lado, registraram decréscimo nas taxas de variação as cidades de Salvador (0,27% para 0,20%) e Porto Alegre (0,39% para 0,38%).