Inadimplência do consumidor cai 3,5% em 2017, diz Boa Vista SCPC

A inadimplência do consumidor caiu 3,5% em 2017, de acordo com os dados nacionais da Boa Vista SCPC. Em dezembro ante novembro, o recuo foi de 4,5%, com ajuste sazonal. Na comparação com igual mês de 2016, o indicador caiu 6%.

Segundo a Boa Vista SCPC, as adversidades ocorridas na economia nos últimos dois anos geraram grande cautela nas famílias, contribuindo para a redução da inadimplência. Agora, com a perspectiva de crescimento gradual da economia e da renda, e também com juros menores e inflação controlada, é esperado um ritmo estável do estoque de inadimplência. "Espera-se uma retomada sustentável da demanda de crédito, expandindo a renda disponível das famílias."

Por regiões, a maior queda na inadimplência em 2017 foi registrada no Nordeste, de 5,4%. Em segundo, apareceu o Sudeste (-3,9%), seguido de perto por Centro-Oeste (-3,3%) e Norte (-3,0%). Já o Sul do País registrou aumento de 0,6% na inadimplência no ano passado.

Na comparação entre dezembro e novembro, com ajuste, houve recuo de 6,4% no Nordeste, queda de 6,0% no Sudeste e retração de 2,3% na região Norte. Em contrapartida, a inadimplência cresceu no Sul (0,2%) e no Centro-Oeste (0,1%).