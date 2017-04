Inadimplência das empresas cai 0,3% no primeiro trimestre, diz Boa Vista

A inadimplência das empresas em todo o País caiu 0,3% no primeiro trimestre de 2017 quando comparada a igual trimestre do ano anterior, segundo dados divulgados pela Boa Vista SCPC nesta quinta-feira (27). Depois de três anos consecutivos de alta do indicador na comparação trimestral, os dados confirmam o recuo da inadimplência das empresas iniciado no fim de 2016, ainda de acordo com a Boa Vista. No último trimestre do ano passado, o recuo foi de 2,2%.

Para Flávio Calife, economista da Boa Vista, os números devem ser melhores ao longo do ano. "As empresas não estão procurando fazer empréstimo, o que deve fazer com que o endividamento chegue cada vez mais próximo a 0%", justificou.

Calife acredita que os índices de inadimplência devem diminuir ainda mais este ano com a redução da Selic, que deve terminar o ano, segundo projeções do mercado no boletim Focus do Banco Central, em 8,5%. "Já o consumidor final não sente tão diretamente o ajuste da Selic quanto o empresário", comparou. "Qualquer redução já é significativa para o empresário", argumentou.

O indicador reúne alguns dos principais mecanismos de apontamento de inadimplência empresarial, ou seja, cheques devolvidos, títulos protestados e registros realizados na base da Boa Vista SCPC.

