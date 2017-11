Imposto sindical obrigatório é coisa do passado, diz ministro do Trabalho

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, rechaçou a hipótese de volta do imposto sindical e disse que o governo continua "dialogando" com as centrais sindicais sobre eventual iniciativa para ajudar no financiamento do segmento sindical. "O imposto sindical obrigatório é coisa do passado e não há qualquer hipótese de retorno do imposto", afirmou, em entrevista após o lançamento de um pacote de serviços digitais do Ministério, como a Carteira de Trabalho Digital.

"Estamos trabalhando para regular a contribuição para suportar as despesas dos acordos coletivos de trabalhado. Queremos prestigiar os acordos coletivos", destacou o ministro, ao comentar que segue conversando com sindicalistas e que próprio setor não apoia a contribuição obrigatória. "O movimento quer ter autonomia para exercer suas prerrogativas. O movimento sindical quer segurança jurídica no que diz respeito aos meios de custeio", disse.