Importações da Colômbia avançam 14,8% em março na comparação anual

As importações da Colômbia tiveram crescimento de 14,8% em março, na comparação com igual mês de 2016. A variação anual das importações no mês analisado foi a mais alta em 27 meses no país, segundo o Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE). Em março, a Colômbia registrou déficit na balança comercial de US$ 726,1 milhões, abaixo do déficit de US$ 1,090 bilhão de igual mês de 2016.

Entre janeiro e março, as importações tiveram alta de 6,9%, na comparação anual.

Em março, as importações da Colômbia oriundas dos EUA representaram 29,3% do total, seguidas por compras, nesta ordem, de China, México, Brasil, Alemanha e Japão. No primeiro trimestre, os EUA representaram 28,7% do total, seguidos pelos mesmos países, na mesma ordem.

