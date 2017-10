As importações de petróleo da China tiveram aumento de 12% entre janeiro e setembro, na comparação com igual período do ano passado, de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira. Levando-se em conta apenas o mês de setembro, a alta anual também foi de 12%.

A importação de derivados de petróleo teve alta de 19% em setembro ante igual mês de 2016. Entre janeiro e setembro, a importação desses derivados cresceu 4,2% na comparação anual no país. Fonte: Dow Jones Newswires.

