Imbassahy: modificações na reforma ocorrerão, mas não mutilarão ajuste fiscal

Em entrevista no Planalto, o ministro chefe da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, reiterou que o governo irá atender aos pedidos de alterações no texto da reforma da Previdência, sem especificá-los, e salientou que o texto será aprovado no Congresso, em uma "vitória do País e não do governo". Segundo Imbassahy, "as variações" que serão feitas, "vão preservar o ajuste, não mutilarão o equilíbrio das contas públicas e garantirão a proteção da pessoas mais vulneráveis".

O ministro Imbassahy lembrou que o presidente Michel Temer é "afeito ao diálogo" e que sempre procura valorizar o Congresso e, por isso mesmo, o governo tem "obtido vários avanços, sucessos e vitórias".

Depois de lembrar que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, "tem sido um companheiro", Imbassahy ressaltou que acredita na aprovação da reforma, o que considera essencial para retomada do crescimento econômico.

