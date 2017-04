Imbassahy: Fernando Coelho foi enfático ao dizer que está do lado da reforma

O ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, afirmou que o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, que está na pasta na cota do PSB, foi "muito enfático" na reunião ministerial com o presidente Michel Temer ao dizer que está do lado da reforma e que não apoiaria uma eventual decisão do partido em fechar questão contra o projeto da Previdência. "Ele participou. Foi muito enfático contra a proposta de fechar questão, vamos aguardar a decisão", afirmou. "Ele foi muito firme ao dizer que está do lado das reformas (...) mas é um debate democrático", completou.

As declarações foram dadas antes da conclusão de reunião da Executiva Nacional do PSB para definir o posicionamento de suas bancadas no Congresso sobre as reformas trabalhista e previdenciária. A sigla tem 35 deputados e 7 senadores. Ao final, o PSB fechou questão contra as reformas trabalhista e da Previdência.

Veja Também

Comentários