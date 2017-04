Imbassahy diz que Temer vai exonerar ministros para votar na Previdência

Ainda sem garantia de que terá os votos necessários para aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, o governo do presidente Michel Temer vai exonerar todos os ministros que têm mandato de deputado no dia da votação em plenário, anunciou nesta segunda-feira, 24, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy. Serão "12 ou 14" ministros que deixarão seus postos para reassumir o mandato, com a garantia de que retornarão a seus cargos no Executivo após a votação. A estratégia será adotada apenas na Previdência - na reforma trabalhista, a avaliação do governo é que votação "será mais segura", segundo Imbassahy.

O ministro, no entanto, negou que tenha insinuado uma votação "menos segura" no caso da reforma da Previdência. "É como se fosse reforçar um time. O time está em campo e vai ficar mais reforçado ainda", disse Imbassahy, que concedeu entrevista no Palácio do Planalto após reunião dos ministros mais ligados à atividade partidária com o presidente.

Além da decisão pelas exonerações, Imbassahy anunciou que nenhum ministro viajará nesta semana. "Todos ficarão em Brasília, abertos a atender os parlamentares. A partir da votação, interrompe-se o atendimento para que eles possam votar", explicou o ministro.

Imbassahy ressaltou a importância das reformas trabalhista e previdenciária e disse que a decisão é uma ação da coordenação política do governo e de todos os ministros, que têm "capacidade administrativa já comprovada". Sobre a reforma trabalhista, que será votada esta semana em plenário, o ministro afirmou que a reunião "deu mais confiança" em relação à aprovação da proposta.

