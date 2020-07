Ilhabela vai reabrir pousadas e hotéis depois de quatro meses

A cidade registrou 216 casos e 12 mortes em consequência da covid-19. - ( Foto: carpemundi)

Depois de quase quatro meses de fechamento, hotéis, pousadas, bares e até salões de beleza podem voltar a funcionar a partir da próxima quarta-feira, dia 15, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. A ilha é um dos principais destinos turísticos do verão paulista.

Desde meados de março, a cidade teve períodos de isolamento drástico, com o fechamento do acesso a turistas pelo sistema de balsas. Com isso, garantiu índices baixos de disseminação do novo coronavírus. Até esta sexta-feira, 10 de junho, haviam sido registrados 231 casos e três mortes.

De acordo com a prefeita Gracinha Ferreira (PSD), o comitê de enfrentamento da covid-19 da cidade indicou a possibilidade de reabertura das atividades turísticas seguindo os protocolos de segurança que serão estabelecidos em decreto municipal. "O comitê é composto principalmente por profissionais de saúde, inclusive infectologistas", disse.

A gestora se reuniu também com representantes da Associação Comercial e Empresarial de Ilhabela, "que puderam esclarecer dúvidas e expor seus anseios diante da pandemia e o futuro dos seus comércios e empregados".

O plano da prefeitura de Ilhabela é reabrir também as academias e piscinas a partir da quarta-feira seguinte, dia 22 de julho. A associação que reúne os empresários informou que está orientando comerciantes e hoteleiros sobre as regras para a reabertura e fornecendo cartazes com os procedimentos.

Empresário do setor, Bruno Olavo disse que a maioria dos hotéis e pousadas de Ilhabela reduziu o quadro de funcionários em consequência da paralisação das atividades.

"Com a possibilidade da reabertura, os funcionários que estavam afastados estão sendo chamados. A expectativa é de que o decreto possibilite uma reabertura ampla, pois não adianta o hotel funcionar se não tem turista", afirmou.

Ilhabela é a última das quatro cidades do litoral norte do Estado de São Paulo a reabrir a rede hoteleira. Nesta sexta, a região foi mantida na fase 2 (laranja) do Plano São Paulo de reabertura das atividades econômicas. Os quatro municípios da região somam 1.707 casos e 67 óbitos pelo novo coronavírus.

Outras cidades

São Sebastião, vizinha a Ilhabela, liberou o funcionamento dos hotéis e pousadas, com até 50% da capacidade, no dia 1.° de junho. Os restaurantes abrem, inclusive, nos fins de semana, no período das 11 às 15 horas.

Em Ubatuba, os hotéis e pousadas já funcionam com 50% da capacidade desde meados de junho. Os restaurantes atendem com até 30% da lotação, mas apenas de segunda a sexta-feira, com abertura permitida até as 22 horas.

Na cidade, lojas e garagens náuticas também reabriram, com operação limitada a 30% da capacidade. A maioria do comércio funciona até 19 horas e fecha nos fins de semana.

De acordo com a prefeitura de Ubatuba, a frequência nas praias é limitada à prática esportiva individual, de segunda a quinta-feira, e somente para moradores. A cidade registrou 216 casos e 12 mortes em consequência da covid-19.

Os hotéis e pousadas de Caraguatatuba estão em funcionamento desde o dia 20 de junho, com 40% da capacidade. O comércio teve a abertura liberada durante seis horas diárias - das 11 às 17 horas -, de segunda a sábado. Já os shoppings funcionam das 14 às 20 horas, exceto aos domingos.

Os quiosques de praia também voltaram a funcionar, com limite de até dez mesas para quatro pessoas na faixa de areia. Caraguatatuba é a cidade da região com mais casos de coronavírus - já são 567 casos e 41 mortes.