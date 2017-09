Ilan: projeções do Copom mostram inflação sob controle

O comportamento da inflação permanece bastante favorável, com diversas medidas de inflação subjacente em níveis baixos, inclusive os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária. A afirmação foi feita na noite desta quinta-feira, 14, pelo presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, durante o evento de premiação "As Melhores da IstoÉ Dinheiro", em São Paulo.

"As projeções do Copom indicam uma inflação sob controle. Sob o cenário com trajetórias para as taxas de juros e câmbio extraídas da pesquisa Focus, as projeções do Copom recuaram para em torno de 3,3% para 2017 e elevaram-se para aproximadamente 4,4% para 2018. Esse cenário supõe trajetória de juros que encerra 2017 em 7,25%, cai para 7,0% no início de 2018 e eleva-se para 7,5% ao final do ano", disse Ilan.

Segundo o presidente do BC, a conjuntura econômica prescreve política monetária "estimulativa", com taxas de juros "abaixo da taxa estrutural". Ilan, repetindo o último comunicado do Copom, disse que para a próxima reunião, caso o cenário básico evolua conforme o esperado e em razão do estágio do ciclo de flexibilização, o Comitê vê neste momento como adequada uma redução moderada na magnitude de flexibilização monetária.

"Além disso, nas mesmas condições, o Comitê antevê encerramento gradual do ciclo. Não obstante as perspectivas acima, o Copom ressalta que o processo de flexibilização continuará dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos, de possíveis reavaliações da estimativa da extensão do ciclo e das projeções e expectativas de inflação."

Veja Também

Comentários