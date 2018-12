Ilan: problemas estruturais de décadas não se resolvem em um dia, mas em anos

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta terça-feira, 4, que problemas estruturais de décadas no Brasil não se resolvem em dias. "Se conseguirmos resolver problemas de décadas em anos, estamos fazendo um bom papel. O que se resolve em dias, provavelmente é insustentável, é algo mais na linha populista. É o contrário do que queremos para a sociedade", afirmou em discurso em evento de fim de ano da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

"O Brasil precisa continuar no caminho de ajustes e reformas, especialmente as medidas de ajuste fiscal, para manter a inflação baixa, o juro baixo e a economia em trajetória sustentável de crescimento", disse Ilan ao finalizar seu discurso.