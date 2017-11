Ilan indica que projeção para IPCA em 12 meses subirá e se estabilizará em 2018

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, destacou em evento em Vitória, no Espírito Santo, que as projeções para a inflação sobem gradualmente nos próximos meses e se estabilizam durante o ano de 2018. Na apresentação publicada pela assessoria de imprensa do BC, o presidente nota que a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 12 meses sobe gradualmente para 3,2% no fim de 2017 e avança até se estabilizar no segundo semestre do próximo ano em patamar próximo de 4,3%.

O cenário para o IPCA já havia sido apresentado anteriormente no Relatório Trimestral de Inflação e leva em conta as projeções do mercado coletadas na pesquisa Focus para câmbio e juros no período.

A apresentação de Ilan foi feita no 5º Fórum Liberdade e Democracia organizado pelo Instituto Líderes do Amanhã na capital capixaba na manhã desta segunda-feira, 6.

Na apresentação, Ilan também destaca a trajetória de queda da taxa Selic e o impacto desse movimento no mercado de crédito. A taxa média de juros no crédito livre para pessoas físicas e empresas caiu 10,3 pontos em 12 meses até setembro de 2017, mostra a apresentação do presidente do BC, para 43,3% ao ano.

A queda foi liderada pela redução do custo para as famílias, cujo estoque de empréstimos cresceu 2,4% no mesmo período. O saldo das operações para empresas, ao contrário, diminuiu 6%.

Ilan conclui a palestra com a reafirmação de que a trajetória da atividade é de recuperação com expansão do Produto Interno Bruto (PIB).