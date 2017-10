Ilan: Impressão no FMI é que há percepção positiva do crescimento global

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, disse nesta segunda-feira, 16, que a impressão que teve durante as reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington na última semana, foi a de que há uma percepção geral positiva em relação ao crescimento global.

Nesta manhã em evento em São Paulo, Goldfajn citou que o FMI aumentou a previsão de crescimento global para 3,7% no ano que vem. "A economia global está se recuperando. O mundo voltou a crescer", afirmou o presidente do BC.

Ilan é convidado da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura (Italcam) em café da manhã em São Paulo.

