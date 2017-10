Ilan Goldfajn ganha prêmios internacionais para dirigentes de BCs

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, recebeu dois prêmios internacionais voltados para reguladores. No primeiro deles, conforme newsletter publicada na tarde de hoje pelo BC, ele foi eleito "Governor of the Year for Latin America" ou chefe de banco central do ano para a América Latina.

A última vez em que o BC recebeu tal prêmio foi em 2008. De acordo com o BC, a entrega será realizada em 14 de outubro, em Washington, durante o encontro anual do Fundo Monetário Internacional (FMI). O prêmio é de responsabilidade da publicação inglesa GlobalMarkets.

"Nós acreditamos que Ilan é um candidato de destaque para o prêmio não apenas por ter conduzido uma acentuada e necessária queda na inflação, mas também por ter colocado o Banco Central do Brasil em condições de reduzir a meta de inflação no futuro. Investidores e economistas sentem que Ilan restaurou a credibilidade da instituição e do sistema de metas para a inflação", afirmou o editor executivo da GlobalMarkets, Toby Fildes, em correspondência ao BC.

Além disso, Goldfajn recebeu a nota "A-" da revista norte-americana Global Finance, que examina o desempenho dos dirigentes de bancos centrais de 83 países e da União Europeia. Está é a melhor avaliação já recebida pelo BC brasileiro.

O levantamento é realizado desde 1994 e avalia os presidentes de bancos centrais em escala que vai de "A" (performance excelente) a "F" (performance fraca), em áreas como controle da inflação, crescimento econômico, estabilidade financeira e gerenciamento das taxas de juros. Quem obteve nota "A" ou "A-" será premiado em 14 de outubro, também durante o encontro anual do FMI.

