Ilan: economia brasileira está vivendo período de desinflação e recuperação

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta terça-feira, 19, durante reunião com investidores em Nova York, que o Brasil está vivendo um período de desinflação e recuperação devido à reorientação da política econômica e monetária.

Além disso, ele avaliou que a perspectiva da economia internacional é benigna para as economias emergentes, embora não se deva esperar que isso dure para sempre. "Neste contexto, gostaria de enfatizar que as reformas e os ajustes são essenciais para sustentar a desinflação e a recuperação econômica", afirmou Ilan.

Durante sua fala aos investidores, o presidente do BC também voltou a citar medidas tomadas pela instituição no âmbito da Agenda BC+, como criação da Taxa de Longo Prazo (TLP), que passará a balizar os financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a partir de janeiro.

Ele citou ainda ações como o registro eletrônico de garantias e o novo marco punitivo de instituições financeiras (MP da Leniência).

