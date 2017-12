Ilan diz que BC tem trabalhado na simplificação dos compulsórios

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse nesta terça-feira, 12, que a autarquia continua trabalhando na simplificação dos depósitos que os bancos são obrigados a depositar no BC, o chamado compulsório.

Ao participar de almoço promovido pela Febraban, a entidade que representa os bancos, o titular do BC citou a simplificação dos compulsórios entre as ações da agenda da instituição que estão planejadas ou terão continuidade no ano que vem.

"Temos trabalhado a simplificação dos depósitos compulsórios. Vamos pensar de forma estrutural nos níveis desses compulsórios para frente", comentou Goldfajn ao discursar no encontro com banqueiros.

Ele informou ainda que a proposta da duplicata eletrônica, modificando a legislação para permitir que títulos do tipo sejam também emitidos de forma eletrônica, deve ser encaminhada nos próximos dias ao Congresso.