Ilan diz que BC faz seu papel em busca da queda da inflação

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta terça-feira, 7, durante evento em Brasília, que a instituição está fazendo seu papel na busca da queda da inflação. "Estamos vendo a inflação caindo e isso permitiu a queda de juros", comentou.

Questionado a respeito das medidas macroeconômicas tomadas pelo BC, incluindo na área de crédito, Goldfajn lembrou que nesta quarta-feira, 8, sairão os dados do IPCA. "E vão voltar à discussão sobre o cenário macro; e vão me perguntar da área microeconômica", disse, bem-humorado. "Estamos fazendo nosso papel na queda da inflação."

Em outro momento, após pergunta da plateia, Goldfajn recusou-se a comentar a respeito do tamanho ideal para o BNDES, mas disse que a instituição apoia as iniciativas do governo para discutir o futuro do banco.

Goldfajn participou hoje do Painel Projeto Spread Bancário, promovido pelo Banco Central, em Brasília. Além dele, participaram do evento o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e os ex-presidentes do BC Armínio Fraga e Gustavo Loyola.

Veja Também

Comentários