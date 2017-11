Ilan discute com Maia e parlamentares calendário para proposta de interesse do BC

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, esteve na manhã desta terça-feira, 28, na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para discutir assuntos legislativos de interesse da instituição. Na pauta, estavam o projeto do novo cadastro positivo e aquele que altera a relação entre o BC e o Tesouro Nacional.

O deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), líder do governo na Câmara, esteve na residência oficial também pela manhã, para discutir a reforma da Previdência com deputados e Rodrigo Maia. Ele confirmou que o tema do encontro de Goldfajn com parlamentares foi o cadastro positivo e a relação entre BC e Tesouro.

"Estávamos com reuniões paralelas. Estamos construindo uma pauta, temos três semanas de votação. Estamos construindo, a partir de agora, uma pauta de votação", disse Ribeiro. "Todos aqueles projetos que foram colocados, que podem ser prioridade tanto para o BC quanto para o governo, estamos tentando fechar um calendário. Tem muita coisa, mas nós temos três semanas antes do recesso."

De acordo com Ribeiro, a votação do cadastro positivo é factível. "Mas temos que fazer uma hierarquização do que temos que votar naquele espaço de tempo."