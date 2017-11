Ilan: Brasil passou por teste de estresse real com queda de 8% do PIB

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse nesta sexta-feira, 24, que o Brasil passou por um teste de estresse real nos últimos dois anos, quando o Produto Interno Bruto (PIB) teve queda de quase 8%.

Apesar disso, o titular do BC considerou que o sistema financeiro nacional sai desse período de turbulência com higidez, bem capitalizado e com liquidez, preparado, dessa forma, para atender a recuperação da economia.

"Até agora, temos ido muito bem nesse teste relevante da economia", disse Goldfajn durante encontro na capital paulista com o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Barreto de Souza, e o diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Gustavo Gonzales.

Segundo Goldfajn, o BC tem atuado para manter o sistema financeiro estável e resiliente, como "temos visto até agora". Apesar disso, ele reconheceu que a instituição ainda tem muito a avançar.