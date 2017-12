Ilan avalia que frustração com reformas pode afetar trajetória da inflação

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, afirmou nesta terça-feira, 12, que uma frustração com as reformas do governo Michel Temer pode afetar o prêmio de risco e a trajetória da inflação. "Esse risco se intensifica no caso de reversão do corrente cenário externo favorável para economias emergentes", acrescentou. As declarações foram dadas em discurso durante almoço de fim de ano da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Goldfajn ressaltou que o processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira contribui para a queda da sua taxa de juros estrutural. "Para isso, temos que perseverar no caminho dos ajustes e das reformas", disse.

O presidente do BC reiterou em seguida que as reformas, em especial a da Previdência, são importantes para o equilíbrio da economia, com consequências favoráveis para a desinflação e a recuperação sustentável da economia brasileira.

Goldfajn também citou que o BC tem se empenhado no âmbito da Agenda BC+ e mencionou que o Senado já aprovou a revitalização do cadastro positivo, para facilitar o acesso à informação por parte dos bancos pequenos e médios, fomentando a competitividade do mercado de crédito.