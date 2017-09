Ilan: apesar de ambiente volátil, voltamos a crescer

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, disse na noite desta quinta-feira, 14, em São Paulo, que, apesar do ambiente de elevada volatilidade interna enfrentado pelo País, a situação econômica apresentou avanços desde o ano passado. "Estou certo de que temos motivos para comemorar. Após dois anos de recessão, o conjunto recente dos indicadores de atividade econômica mostra sinais compatíveis com a recuperação gradual da economia brasileira", disse Ilan em evento de premiação a empresas pela Revista IstoÉ Dinheiro.

Ilan disse ainda que, depois de um crescimento de 1% no primeiro trimestre deste ano, em comparação aos três meses anteriores, a economia brasileira teve um crescimento adicional de 0,2% no segundo trimestre. "O consumo avançou 1,4% no segundo trimestre, seu primeiro resultado positivo desde o quarto trimestre de 2014. Além disso, o setor externo continua contribuindo para a retomada, com as exportações avançando 0,5% e as importações recuando 3,5%", afirmou.

Em sequência ao bom desempenho no primeiro semestre, emendou o presidente do BC, os dados do terceiro trimestre continuam apontando para uma recuperação gradual. "Em julho o índice de atividade econômica do Banco Central (IBC-Br) cresceu 0,41% na medida dessazonalizada. Houve também no mês a criação de 36 mil vagas e a produção industrial cresceu 0,8% ante o mês anterior, resultados positivos pelo quarto mês consecutivo para esses dois indicadores", afirmou.

